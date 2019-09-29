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Midyat'ta 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

29.09.2019 13:53Midyat'ta 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 7 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Aramada çeşitli markalarda toplam 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, araçta bulunan F.A. gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, aracın da yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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