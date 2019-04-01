Midyat'ta AK Parti Adayı Veysi Şahin Kazandı

- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti
SKM önünde toplanan kalabalıkHavai fişek gösterileriDavul-zurna eşliğinde oynayan partililer Araç
konvoyuMeşaleli kutlamaTürk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayan vatandaşlarBalkonlarda kutlama yapan vatandaşlar Veysi Şahin
'in seçim otobüsünün üzerinde halkı selamlaması ve konuşması Mardin
'in Midyat
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Veysi Şahin kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Veysi Şahin 23 bin 426, HDP
adayı Osman Demirci
14 bin 588, bağımsız aday Fahrettin Yaşar
495 oy aldı.
-Şahin'in öz geçmişi-
Şahin, 1957 yılında Midyat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Midyat'ta tamamlayan Şahin, 1974-1980 yılları arasında Adalet Partisi
Midyat Gençlik Kolu Teşkilatı yönetiminde görev aldı.
Şahin, 1999 milletvekili genel seçimlerinde Mardin milletvekili olarak 21. Dönem TBMM meclis üyeliği görevinde bulundu. Şahin, 1999-2000 dönemi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği, 1999-2002 arası Doğru Yol Partisi
Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002 dönemi TBMM Bayındırlık
, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyesi olarak görevini sürdürdü, Türkiye
Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu.
Arapça ve İngilizce bilen Şahin, evli, iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA