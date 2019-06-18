18.06.2019 10:20
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Midyat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Midyat

Mardin'in Midyat ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda dezavantajlı ve başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda dezavantajlı ve başarılı öğrenciler ödüllendirildi.
Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen programda, Midyat gönüllülerinden oluşan bir grup, ilçede başarılı olan dezavantajlı öğrencilerle bir araya geldi.
Öğle yemeğinin ardından Binbaşı Abdurrahman Efendi Millet Bahçe'sinde devam eden etkinlikte pasta kesildi.
İlçede çeşitli okullarda öğrenim gören, teşekkür ve takdir belgesi alan dezavantajlı öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinlik sonunda öğrencilerle hatıra fotoğraf çekildi.
Etkinliğe, Midyat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülküf Erdem, Midyat gönüllülerinden Enes Ak da katıldı.
Kaynak: AA
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