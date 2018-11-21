Midyat'ta Başarılı Öğrencilere Eşofman

Midyat
ilçesinde 300 öğrenciye eşofman hediye edildi. İstanbul
'da yaşayan hayırsever Hüseyin Durmaz
, Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi
ve Yayvantepe Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere 300 eşofman gönderdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay
, öğrencilerin başarısının hayırsever tarafından ödüllendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarıyı taçlandırmak ve öğrencilerimizin durumunu örnek göstermek çok güzel. Hepimiz ülkemizin daha iyi günlere ulaşması için gayret ediyoruz, İnşallah çocuklarımız bu gayretle yetişecekler ve bayrağı bizlerden devralacaklar." dedi.
Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kaya
ise hediyenin çocukların motivasyonuna yaptığı katkıya değinerek, hayırsever Durmaz'a teşekkür etti.
İstanbul,Anadolu Lisesi,Midyat
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:42