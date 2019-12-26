Haberler » kultur-sanat » Midyat'ta belediyeden Akçakaya Mahallesine hizmet - Haberler

Midyat'ta belediyeden Akçakaya Mahallesine hizmet

Mardin'in Midyat Belediyesince Akçakaya Mahallesine yol ve su hizmeti sunuldu.

26.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:20 Midyat'ta belediyeden Akçakaya Mahallesine hizmet
Mardin'in Belediyesince Mahallesine yol ve su hizmeti sunuldu.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Akçakaya Mahallesinde yürütülen alt yapı, su, kanalizasyon ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.
Mahallede yaşayan vatandaşlardan Hasan Aksoy, ilçenin en büyük mahallelerinden birinde yaşadıklarını belirterek, "Buna rağmen 30 yıldır belediye tarafından mahallemiz hizmet görmedi. Başkanımız Veysi Şahin sağ olsun mahallelinin bütün taleplerini yerine getirdi. Alt yapı, yol çalışması, taziye evi gibi hizmetler sunuldu." dedi.
Hüseyin Gümüş, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirerek, "Hala da çalışmalar sürüyor. Ondan çok memnunuz. Kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Mehmet Emin Batı da yürütülen çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanı Veysi Şahin ve emeği bulunan tüm ekibine teşekkür etti.
Batı, "Midyat için elinden geleni yapıyor, bundan sonra da yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
Şahin'e ziyaretlerinde Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu ve Akçakaya Mahallesi muhtarı İbrahim Aksoy da eşlik etti.

Veysi Şahin, Akçakaya, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

14:59   Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi - Haberler
14:57   YouTube'da 2019'da en çok izlenen euronews Türkçe videoları - Haberler
14:56   Atatürk Üniversitesi Rektörü: Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdik - Haberler
14:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Aralık mesajı - Haberler
14:53   Eskişehir'deki cinayet davasında mütalaa verildi - Haberler
14:29   CHP Kanal İstanbul güzergahındaki mülkiyet değişiklikleri için komisyon kurulmasını istedi - Haberler
14:24   Asgari ücretin olmadığı ülkelerde maaşlar nasıl belirleniyor? İşte ülkelerin uyguladığı maaş sistemi - Haberler
14:19   Kırklareli'nde fren yerine gaza basan sürücü iş yerine girdi - Haberler
14:13   Eşinin uyurken saçlarını kestiği adamın, intikam için yaptığı şaka gündem oldu - Haberler
13:54   AK Parti'den ayrılan Ali Babacan: Siyasete döndüm çünkü memlekete baktıkça içim kan ağlıyor - Haberler
26.12.2019 15:09:21