14 Mart 2019, 13:28
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Midyat'ta Denetimli Serbestlik Toplantısı

Midyat

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu 2019 yılı mart ayı toplantısı yapıldı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu 2019 yılı mart ayı toplantısı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz başkanlığında Denetimli Serbestlik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere yönelik düzenlenecek yardım ve kurslar karara bağlandı.


Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal, Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü Serdar Erdoğan, Midyat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mikayil Mahmat, Midyat Baro Temsilcisi avukat Mehmet Sait Baş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Başsavcı, Midyat, Kültür Sanat
Kaynak: AA