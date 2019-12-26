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Midyat'ta Doğalgaz meşalesi yakıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, doğalgaz ateşi yakıldı.

26.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:04 Midyat'ta Doğalgaz meşalesi yakıldı

Düzoba kırsal mahallesinde düzenlenen törenle ve doğalgazın hizmete girmesi nedeniyle sembolik olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.

" doğalgaz ile ısınacak"

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, düzenlenen törende konuşarak, Artık Midyat doğalgaz ile ısınacak ve bugün bizler için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, "31 Mart mahalli seçimlerinde 'e teşrif eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, meydanda bizlere şunu söylemişti. 2019 yılı içerisinde Midyat'a ve Savur'a doğalgaz bağlanacak. Allaha çok şükür bugün buraya gelmemizin sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanda verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğu ile hep bir aradayız. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'e, BOTAŞ Genel Müdürlüğü yetkililerine Ak mercan doğalgaz firmasına ve bu işte emeği geçen işçi kardeşlerime şahsım ve Midyat halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." Dedi.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar ise, Midyat ilçemiz için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu, "doğalgaz gibi bir nimeti bugün Midyatlılarla buluşturan hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu işte emek veren Belediye Başkanımıza, tüm firma çalışanlarına ve BOTAŞ yetkililerine Midyatlı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah Midyat'ımız daha temiz bir enerji ile ısınacak. Daha temiz bir enerji ile mutfak ihtiyacını karşılayacak. Ve inşallah kazasız belasız tüm Midyat'ta en kıssa sürede bu doğalgaz nimeti ile buluşmuş olacak." Diye konuştu.

Doğalgaz firması bölge müdürü Abdurrahman Tuncer, Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin'e bilgi verdi. Daha sonra hep birlikte sembolik olarak doğalgaz meşalesi yakıldı.

Düzenlen törene, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Belediye Başkan yardımcıları Servet Yücel Oğuz, Şehmus İleri, Metin Kutlu, Abdurrahim Çelik, AK Parti İlçe Başkan Vekili Atilla Yarış ve çok sayıda davetli katıldı.


Veysi Şahin, Mardin, Midyat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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