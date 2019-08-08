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Midyat'ta eve girip hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir eve girip hırsızlık yapan iki zanlı, Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

08.08.2019 15:26 Midyat'ta eve girip hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir eve girip hırsızlık yapan iki zanlı, Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Seyitler Mahallesi'nde girdikleri bir evde hırsızlık yapan E.G. F.G., Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu kapıları açmaya yarayan anahtar ve çelik tellerle yakalandı. Hırsızların yapılan sorgusunda, yakalanan zanlılardan birinin daha önce de hırsızlıktan aranmasının olduğu öğrenildi.

Yakalanan şahısların sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceği kaydedildi. - MARDİN

Asayiş Büro, Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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