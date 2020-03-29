Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Midyat'ta fakülte sevinci

Mardin'in Midyat ilçesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulacakMardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ekrem Akman yaptığı açıklamada, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Resmi Gazete yayınladığını söyledi.

29.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:24
Midyat'ta fakülte sevinci
Mardin 'in Midyat ilçesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ekrem Akman yaptığı açıklamada, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Resmi Gazete yayınladığını söyledi.
Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün, yaratıcı ve lider bir üniversite olma vizyonu ile hedeflerine ulaşmaya çalışan MAÜ'nin, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinin açılmasıyla bu yolda önemli bir adım daha attığını ifade eden Akman, şöyle dedi;
"MAÜ farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat imkanı bulduğu akademik, çağdaş ve özgün bir üniversite yapma ideali ile iş başına gelen rektörümüz sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat yerel yöneticilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine ilk ziyaretini Midyat'a gerçekleştirmiş ve bu ziyaret esnasında yapılan görüşmelerle Midyat'a fakülte açma süreci üniversite yönetimince gündeme alınmıştır. Bu süreçte, profesyonel bir çalışmayla hazırlanan fakülte açma dosyası, üniversitemiz senatosunca onaylanarak YÖK'e gönderilmiştir."
Sonraki süreçte başta kaymakam, belediye başkanı ve siyasetçiler olmak üzere Midyatlı hemşerilerimizin girişimleride bulunduğunu aktaran Akman, şunları kaydetti:
"Öğrenci odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla kendine özgü sosyal ve kültürel özellikleri ile marka şehir haline gelen Midyat'ın yerel değerlerini ve sanatlarını, akademik kanallarla evrensele taşımanın önemli bir adımı olarak Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açılacak programlarla buraya gelecek öğrenciler şehirde sosyal ve kültürel birikime büyük katkılar sunacaktır."
Akman, bina yapımı için hayırseverlerden desteklerini beklediklerini işaret ederek, "Bundan sonraki süreçte fakültemize bölümlerin açılıp, öğrenci alınması için ihata duvarı ile çevrilmiş, yol, elektrik alt yapısı tamamlanmış 400 dönümlük arazimizde fakülte binasının yapılması gerekmektedir. Bu konuda da Midyatlıların üzerlerine düşen görevi yapacaklarına olan inancımız tamdır. Fiziki alt yapı beraberinde kaliteyi ve kaliteli öğrenciyi de getirecektir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Artuklu Üniversitesi, Ekrem Akman, Mardin, Midyat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Midyat'ta fakülte sevinci - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı
Haberler bu kez iyi! Kovid-19’a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi Haberler
Haberler bu kez iyi! Kovid-19'a yakalanan İlknur hemşire virüsü yendi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Haberler
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haberler
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya’da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haberler
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Salgın sebebiyle bir günde 838 ölüm yaşandı
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti Haberler
İmamoğlu talimat verdi! İBB salgının en çaresizleri için harekete geçti
İstanbul Valiliği’nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

14:53: ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu - Haber 14:53: Ankara'da da çocukların pazara ve markete girmesi yasaklandı - Haber 14:52: Marmaris'te cadde, sokak ve sahiller boş kaldı - Haber 14:52: İzmir'de bit pazarlarına izin yok - Haber 14:52: Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar... - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber 13:14: "Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli - Haber 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:40: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti - Haber 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler