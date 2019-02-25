Midyat'ta Girişimci Adaylarına Sertifika

Kaynak: AA

Midyat ilçesinde uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 30 girişimci adayına sertifikaları törenle verildi.Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESOB), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlendi.Eğitimi başarıyla tamamlayan 30 girişimci izin MESOB'da sertifika töreni yapıldı.Törene, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, MESOB Başkanı Rıfat Direkçi, Türk Kızılayı Midyat Şube Başkanı Murat Aykat ve girişimciler katıldı.Altındağ, DİKA'nın faaliyet yürüttüğü Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta eylül ayında başlayan eğitimlerin sonunda 120 kişinin girişimcilik belgesi almaya hak kazandığını söyledi.Direkçi ise, bölgedeki genç nüfusa dikkati çekerek, girişimcilik sertifikasını alanların işveren konumuna gelmesini arzu ettiklerini aktardı.