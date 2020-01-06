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Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:46 Midyat'ta güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
'in ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Midyat-Mardin yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Güvenlik güçlerince araçta yapılan aramada 480 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine sevk edildi. - MARDİN

Mardin, Midyat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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