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Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 10 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

29.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:06Midyat'ta güvenlik korucuları yemin etti
İlçe Komutanlığı bünyesinde görev yapacak 10 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Kapalı salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye çıkan Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, özellikle terörle mücadelede iç güvenliğin sağlanması noktasında güvenlik korucularının istihdam edildiğini söyledi. Kaymakam Dündar, "Coğrafyamız kadimden beri mücadelelere sahne olmuş ve halen bugün bile mücadele veriyoruz. Bu mücadeleler uğrunda nice şehitler verdik, nice gaziler verdik bu vesileyle mukaddesat uğruna şehit olan canını siper eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat uzun ömürler diliyorum. Bunların görevi sadece terörle mücadele ile sınırlı değil, aynı zamanda yaşadığınız köylerde, mahallelerde başta uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılıkla mücadele, hayvan hırsızlığı ile mücadele bilumum asayiş olaylarıyla mücadelede yine sizlerden beklenti içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu işlerinizi yaparken de güvenlik kuvvetlerimizin tabii olduğu disiplinden hiçbir şekilde taviz vermeden bunu yapmanızı bekliyoruz. Rabbım tüm güvenlik kuvvetlerimizi her türlü kazadan, beladan, her türlü düşman tuzaklarından muhafaza etsin" dedi.

Tören, korucuların yemin etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Törene Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Ünal, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Taner Ercivan, korucular ve aileleri katıldı. - MARDİN

Tekin Dündar, Jandarma, Midyat, Güncel

Kaynak: İHA

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