Midyat'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
12.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:55
Mardin Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal marşının kabulü ile ilgili sinevizyon eşliğinde slayt gösterimi yapıldı.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Tekin Dündar verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN
Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal marşının kabulü ile ilgili sinevizyon eşliğinde slayt gösterimi yapıldı.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Tekin Dündar verdi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Manşet
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