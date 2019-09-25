Haberler » kultur-sanat » Haber

Midyat'ta kadın postacı

Mardin'in Midyat ilçesinin ilk kadın postacısı görevine başladı.

25.09.2019 10:52Midyat'ta kadın postacı
Mardin'in Midyat ilçesinin ilk kadın postacısı görevine başladı.
İlçenin tek kadın postacısı Şeyma Ayhan (25), sokak sokak gezip postaları sahiplerine teslim ediyor.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü mezunu Şeyma Yüce Ayhan, işini severek yaptığını belirterek, "Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Kadınların çok ilgisini çektiğim için ilk başta şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ama alıştıktan sonra çok memnun kalıyorlar. Sırtımda çanta ile dağıtım yapıyorum." dedi.
PTT Şube Müdürü Adnan Acat ise, "Vatandaşa en iyi hizmeti vermenin çabası içerisindeyiz. Bu anlamda kadın postacının ilçemizde görev yapması bizleri de çok mutlu etti." dedi.

Erzincan, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:04 Ballıkayalar'da doğal yaşam canlanacak
12:04 Silahla vurulan yaralı vaşak kurtarılamadı
11:53 Korkutucu: ATLAS Robot İşi İyice Abarttı, Yapamadığı Hareket Yok
11:16 Sultanhanı Kervansarayı için hedef 1 milyon turist
11:14 Kendisini felçli bırakan atlardan ayrılamıyor
11:14 Küçük Eren'in on parmağında on marifet
11:08 Şehitler abidesini 11 yılda 5,5 milyon kişi gezdi