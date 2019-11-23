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Midyat'ta Karadeniz rüzgarı esti

Mardin'in Midyat ilçesinde Karadeniz Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği kapsamında bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı.

23.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:25Midyat'ta Karadeniz rüzgarı esti
'in ilçesinde Uşakları Geleneksel Kültürler etkinliği kapsamında bölgenin yöresel ürünleri tanıtıldı.
Fuara Karadeniz bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden üretici birlikleri ve firmalar katıldı.
27 Kasım'a kadar sürecek fuara ilişkin açıklama yapan proje koordinatörü Hülya Sevinç, Karadeniz'in lezzetlerinin, kültürünün, halk danslarının, müziğinin tanıtıldığı özel bir proje olduğunu söyledi.
Sevinç, Karadeniz'in farklı il ve ilçelerinden geldiklerini, 8 yıldır bu projeyi yürüttüklerini ifade ederek, yöreye özgü şarkılar eşliğinde davetlilere hamsi ikram edeceklerini belirtti.
Midyat'ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Sevinç, herkesi fuara beklediklerini kaydetti.
Vatandaşlar da ilçede bu tür etkinliklerin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Karadeniz kültürünü tanımanın güzel olduğunu belirttiler.

Karadeniz, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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