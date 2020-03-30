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Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

Beyaz Masa birimi ve tabelası Beyaz Masa yetkilisi Selami Akçay'ın telefona cevap vermesi Selami Akçay'ın konuşması Midyat Belediyesi sağlık ekibinin araçlarına binmesi Yatalak hasta Bahar Atasever'in annesi Leyla Atasever ile röportaj Sağlık ekibinin getirdiği eldiven kolonya ve maskeyi...

30.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:20

Beyaz Masa birimi ve tabelası

Beyaz Masa yetkilisi Selami Akçay 'ın telefona cevap vermesi

Selami Akçay'ın konuşması

Midyat Belediyesi sağlık ekibinin araçlarına binmesi

Yatalak hasta Bahar Atasever'in annesi Leyla Atasever ile röportaj

Sağlık ekibinin getirdiği eldiven kolonya ve maskeyi hastaya vermesi

67 yaşındaki Yusuf Akay ihtiyaçlarının giderilmesi ve röportaj

Sağlık Birimi yetkilisi Sağlık Teknikeri Nihat Çalışkan ile röportaj Midyat'ta koronavirüs tedbirleri

MARDİN (AA) – Midyat Belediyesi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Beyaz Masa hattı koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşların taleplerini aldıktan sonra ekipler aracılığıyla kısa sürede gideriyor.

Beyaz Masa Sorumlusu Selami Akçay, "Bayaz Masa kurulduğundan bu yana, ilçemizdeki vatandaşlardan gelen talep ve önerileri başkanlığa ve gerekli birimlere aktarıyoruz. Whatsap ve telefon hattından gelen çok sayıda talepler oluyor. Gelen talepleri ilgili birimlere aktararak gün içerisinde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Beyaz Masa' yı arayarak, maaşının çekildiğini ve ihtiyaçlarının giderildiğini kaydeden 67 yaşındaki Yusuf Akay "Belediye başkanımız çok güzel çalışıyor ve çok memnunuz. İkinci seferdir arıyorum ve ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Temel gıda maddesi ve bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar." ifadesini kullandı.

Hizmet sunulan Leyla Atasever ise, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Midyat’ta koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Midyat Belediyesi, Midyat, Akçay, Kültür Sanat

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Midyat'ta koronavirüs tedbirleri
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