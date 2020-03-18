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Midyat'ta MİDMEK iş birliği protokolü imzalandı

Midyat ilçesinde Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Midyat Genel ve Mesleki Eğitim Kursları (MİDMEK) iş birliği protokolü imzalandı.

18.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:34
Midyat'ta MİDMEK iş birliği protokolü imzalandı
Midyat ilçesinde Belediye ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Midyat Genel ve Mesleki Eğitim Kursları (MİDMEK) iş birliği protokolü imzalandı.
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, belediyede düzenlenen imza töreninde, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek, protokol çerçevesinde sektörün ihtiyaç ve beklentilerine cevap verileceğini söyledi.

Güzel başarılara imza atacaklarına inandığını kaydeden Şahin, "MİDMEK olarak da birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bu güzel beraberliği daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay da her zaman Midyatlıların hizmetinde olduklarını anlatarak, "Belediyenin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Eğitimin her sorununa ivedilikle müdahale ediyor. Halkımızın bilinçlendirilmesi, dezavantajlı kadınların meslek edindirilmesiyle ilgili çalışmalar bizim asli vazifemizdir." diye konuştu.
Daha sonra Şahin ve Altay iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Midyat, Kültür Sanat

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