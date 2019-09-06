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Midyat'ta mikrofinans şubesi açıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde 97. mikrofinans şubesi açıldı.

06.09.2019 18:28 Midyat'ta mikrofinans şubesi açıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde 97. mikrofinans şubesi açıldı.

Mikrofinans şubesi açılışına Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Aksu, 97 şubenin çoğu il özel idareleri, belediyeler ve hayırsever vatandaşların yaptığı yardımlarla açıldığını söyledi. Aksu, "Burada amaç şudur mikrokredide insanımıza bir defa balık vermek değil balık tutmayı öğretmektir. Bilhassa kadınımızı kızlarımızı iş hayatına dahil etmektir. Aile ekonomisine katkılarını sağlayacak, bunun için gayret gösteriyoruz. ve bu küçük küçük mini sermayelerle o kadınlarımızın ne harika işler yaptığını gördük, gittiğimiz illerde görüyoruz. Bu hakikaten memnuniyet verici bir olay" dedi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de, Türkiye'nin 97. mikrofinans şubesini Midyat'ta açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Akgül, "Türkiye'nin aynı zamanda en modern, en güzel, en gösterişli mikrokredi şubesi. 17 yıldır 185 bin kadına 880 milyon lira kredi verdik. Bunun oluşmasının gerçekleşmesinin öncüsü çok değerli Bakanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mikrafinans şubesinin açılışı gerçekleştirildi. - MARDİN

Türkiye, Midyat, Mardin, Aksu, Ekonomi

Kaynak: İHA

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