Midyat'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 4 Yaralı

Mardin
'in Midyat
ilçesi Çavuşlu Mahallesi
'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Midyat
'a bağlı Çavuşlu Mahallesi
'nde muhtarlık için köylüler arasında kavga çıktı. Jandarma
ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralı olarak 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, jandarma mahalle etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Bilal Bedir/İHA)
Güncel
Kaynak: İHA