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Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi

Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.

06.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:08Midyat'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi
ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleşti.
Milli İrade Okulu konferans salonunda gerçekleşen muhtarlar toplantısına Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Dundar, iletişimi sağlıklı kılmak için muhtarlar toplantısını düzenlediklerini söyledi.
Belediye Başkanı Şahin, hem kırsalda hem de merkezde yaptıkları işleri bir kitapçık şeklinde topladıkları kaydederek, "Bu hizmetleri kitapçık haline getirdik. Yaklaşık 11 ay içerisinde yaptığımız icraatlar burada. Bunların devamı da var." diye konuştu.
Daha sonra kurumlar çalışmaları aktardı, muhtarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Veysi Şahin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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