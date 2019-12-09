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Midyat'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

09.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:55Midyat'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
'in ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Ortaokulunda gerçekleşen toplantıya Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile 72 muhtar katıldı.
Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, toplantının ana hedefi vatandaş odaklı hizmet anlayışı olduğunu söyledi.

Vatandaşın taleplerini karşılamak için çaba sarf ettiklerini aktaran Dündar, "Dolayısıyla sizler görevinizi yaparken bu anlayışla hareket edeceksiniz çünkü devletin temsilcilerisiniz. Kurumlarımızla irtibat kurmakta zorlanmayın, gelin her konunuzu rahatlıkla paylaşın." dedi.

Daha sonra muhtarlar talep ve önerilerini dile getirdi.

Kocatepe, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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