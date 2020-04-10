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Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.

10.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:39
Midyat'ta narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Mardin 'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Gölcük Mahallesinde bir iş yerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Midyat, 3. Sayfa
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