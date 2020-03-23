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Midyat'ta öğrenciler "uzaktan eğitim" ile ders başı yaptı

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler "uzaktan eğitim" ile ders başı yaptı.

23.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:44
Midyat'ta öğrenciler
Mardin 'in Midyat ilçesinde öğrenciler "uzaktan eğitim" ile ders başı yaptı.
Bağlar Mahallesinde oturan Erol ailesine mensup üçüz ilkokul 4. sınıf öğrencileri uzaktan eğitim kapsamında, ilk derslerini TRT-EBA TV üzerinden aldı.
Kocatepe İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Reyyen Erol, "Bu şekilde derslerimizi aksatmıyoruz. Çok güzel derslerimizi görüyoruz, anlatıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Molalar var molada da çok eğleniyor ve öğreniyoruz." dedi.
TRT'nin EBA ders programı çok teşekkür ettiğini kaydeden Meryem Erol ise, "Çok eğlenerek Türkçe, Matematik derslerini öğrendik ve çok eğlendik. Molalarda bile çok eğlendik. EBA TV çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Yusuf Erol'da, "Arkadaşlarımızdan ayır kalsak biraz üzse de biz burada eğitim görüyoruz. Uzaktan eğitim verdikleri için bakınımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Bağlar, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

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