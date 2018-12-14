Midyat'ta Öğrenciler Yurt Dışına Gidecek

14 Aralık 2018 Cuma 15:20



14 Aralık 2018 Cuma 15:20

Midyat ilçesinden 21 öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde yurt dışına gidecek.Nene Hatun Mesleki Kız Teknik Lisesi, Erasmus Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında hazırladığı Avrupa'da Yaşlı Bakımı Stajı Projesi kabul edildi.Proje kapsamında Avrupa'ya gidecek olan öğretmen ve öğrenciler Kaymakam Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret ederek, projeleri hakkında bilgi verdi.Kaymakam Hüseyin Tekin, bu projeler ile öğrencilerin ufkunun açılacağını, yeni ülkeler göreceklerini ve Avrupa'da sağlık alanındaki uygulamaları yakından ve yerinde görme imkanı bulacaklarını belirterek, projede emeği olanları tebrik etti.Proje koordinatörü Mesut Akgül ise proje sayesinde İtalya, Hollanda ve Çekya'da üç haftalık bir planlama ile staj yapılacağını söyledi.Katılımcıların, yaşlı bakımında stajın yanında farklı kültürleri tanımalarının sağlanacağını dile getiren Akgül, şöyle konuştu:"Türkiye'de ve uluslararası alanda oluşan genç işsizlik sorunun aşılmasında ve öğrencilerimizin sağlık sektöründe istihdam edilmelerinde olumlu bir etki oluşturacak. AB 2020 Stratejisi ve 10. Kalkınma Planımızda hedeflenen noktalara ulaşılmasında projemiz etki oluşturacaktır. Aynı zamanda ülkemizde ve yurt dışında git gide artan yaşlı nüfusa ulaştırılması gereken sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde projemiz artı yönde etki oluşturacaktır. Yapacağımız yaygınlaştırma faaliyetleri ile oluşturulacak ve projemizin sürdürebilirliği sağlanacaktır."