08 Mart 2019, 09:40
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Midyat'ta Öğrencilere Diş Macunu ve Fırçası Dağıtıldı

Midyat

Midyat ilçesinde Şenköy ile Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Midyat ilçesinde Şenköy ile Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.


Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Öztekin Akçay, İstanbul'da yaşayan Midyatlı iş adamı Hüseyin Durmaz tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla diş macunu ve fırçası dağıtıldığını söyledi.


Akçay, "Öğrencilerimize ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmak için ağız ve diş sağlığı konusunda seminer veriyoruz. Daha sonra diş macunu ve diş fırçası hediye ederek onlara diş bakımının ağız sağlığı konusundaki önemini anlatıyoruz." dedi. Anadolu Lisesi, Şenköy, Midyat, Kültür Sanat
Kaynak: AA