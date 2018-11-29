Midyat'ta Okul Sporları Futbol Müsabakası

29 Kasım 2018 Perşembe 14:55



29 Kasım 2018 Perşembe 14:55

Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları genç erkekler futbol müsabakaları finalinde İMKB Anadolu Lisesini 3-0 yenerek Midyat şampiyonu oldu.Son 5 yılda 4. şampiyonluğu kazanan Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı Mardin'de yapılacak olan futbol müsabakalarında ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.Okul müdürü Çetin Yarış, müsabaka sonunda hem kendi öğrencileri hem de rakip öğrencileri tebrik ederek bu tür spor faaliyetlerinin öğrenciler arasında kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha da artırdığını söyledi.Okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mustafa Saylık ise, "Takımımız sene başından beri yaptığımız çalışmaların karşılığını bu sene de şampiyon olarak aldı. Okullar açıldığından beri futbol takımımızdaki öğrenciler hiçbir ulaşım imkanının olmadığı ve şehrin çok dışında yapılan ilçe sahasında yapılan her antrenmana yürüyerek gidip gelerek çok büyük emek harcadılar. Emeklerinin karşılığını şampiyon olarak almaları bizleri daha da sevindirmiştir." dedi.