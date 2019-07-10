10.07.2019 10:20
Haberler» Ekonomi» Haber

Midyat'ta patates hasadı yapıldı

Midyat

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'nde, yılın ilk patates hasadı yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'nde, yılın ilk patates hasadı yapıldı.

Midyat'a bağlı Harmanlı Mahallesi'nde Hacı Mithat Bayraklı adlı çiftçinin 60 dönümlük tarlasında ilk patates hasadı gerçekleştirildi. Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen patatesin hasadı yapılarak bereketli bir sezon olması temenni edildi.

Tarla sahibi Hacı Mithat Bayraklı, çevre köylerden çalıştırılmak üzere getirilen 30 işçiyle patates hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayraklı, toplanan patateslerin, Mardin, Diyarbakır ve çevre illere gönderileceğini ifade etti. - MARDİN
Kaynak: İHA
Harmanlı, Bayraklı, Mardin, Midyat, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:08   TCMB'den repo ihalesi
11:06   Gaziantep Ticaret Borsası
11:05   Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
11:04   "Kurbanlıkların yüzde 100'ü yerli olacak"
11:02   BM Özel Raportörü'nden uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı
11:01   İstanbullu konfeksiyoncu Diyarbakır'ın yolunu tuttu
11:00   "Dünyanın her yerinde bizim çayımız var"