Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Haberler

Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde pazar esnafına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.

23.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:17
Mardin 'in Midyat ilçesinde pazar esnafına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı.
Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, Ortaçarşı Mahallesi'nde kurulan pazar girişinde stant açarak esnafa ve alışveriş yapan mahalle sakinlerine koronavirüs önlemleri hakkında bilgi verdi.
Daha sonra maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan ekipler, esnaftan hijyen kurallara uymasını istedi.
Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye istinaden, Türkiye geneli tedbirler alındığını anımsattı.
Zabıta müdürlüğü olarak halk pazarında vatandaşları bilgilendirdiklerini, maske, eldiven ve dezenfekte malzemeleri dağıttıklarını kaydeden Bayar, çalışmaların süreceğini aktardı.
Bayar, "Her gün nerede pazar varsa orada çalışma devam edecek. Ayrıca ilçe genelinde tüm, kafe, kafeterya, kahvehane, çay ocakları ve umuma açık kalabalık oluşturan yoğunluk oluşturan yerleri kapattık. Lokantaları tebligat dağıtarak bilgilendirdik." dedi.
Esnaf Ahmet Çelik, uygulamanın hem kendileri hem de alışverişe gelenler için önemli olduğunu söyledi.
Vatandaşlardan Yusuf Gül de belediye ekiplerine teşekkür etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Midyat’ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı
Etiketler : Mardin, Zabıta, Midyat, Kültür Sanat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

Gazinin alışveriş listesi polisi market market gezdirdi - Haberler - Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet - Haberler Korona virüsünden dolayı sağlıkçılara ücretsiz taksi hizmeti - Haberler Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Haberler Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde... - Haberler Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Loading