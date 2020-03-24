Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› kultur-sanat ››Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Haberler

Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, hastane çalışanlarını ziyaret etti.

24.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:24
Midyat'ta sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Şehmus İleri, hastane çalışanlarını ziyaret etti.
İleri, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve belediye çalışanları ile Midyat Devlet Hastanesine giderek, sağlık personeline çiçek verdi.
Ziyaretin destek amaçlı olduğunu belirten İleri, "Temennimiz milletimizin açıklanan kurallara uymasıdır. Bu konuda herkes üstüne düşeni yapmalı. İnşallah bu kuralları uyguladıktan sonra da bunu en az zararla memleketimiz atlatır." dedi.
Başhekim yardımcısı Hüsnü Yıldırım ise, belediye yönetiminin sağlık çalışanlarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hemşire Meryem Şahin'de," Böyle bir zamanda yanımızda bize mutluluk verdi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Midyat, Kültür Sanat

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

kultur-sanat Manşet

Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

12:00 - Kaspersky, Orta Doğu'yu hedef alan yeni bir saldırı belirledi - Haberler 11:59 - AK Parti-CHP görüşmesi sona erdi - Haberler 11:58 - Suriye, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı - Haberler 11:57 - Sıvı sabun içerisinden bonzai ele geçirildi - Haberler 11:56 - Yaşlı adamın, zabıtadan poğaça da istediği anlar görenleri duygulandırdı - Haberler 11:21 - En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı - Haberler 11:18 - AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti - Haberler 11:17 - Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı - Haberler 11:12 - Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti - Haberler 10:59 - Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı - Haberler 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Loading