Midyat'ta Servis Sürücülerine Trafik Eğitimi

Mardin
'in Midyat
ilçesinde öğrenci servis sürücülerine trafik eğitimi verildi.
Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün "İyi dersler şoför amca "projesi kapsamında Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde servis sürücülerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahir Coşkun, hedeflerinin trafik kazalarının önlenmesi olduğunu söyledi.
Trafik Tim Komutanı Jandarma
Kıdemli Başçavuş Ali Erden, trafikte sorumluluk hareketi, trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgiler aktardı.
Mardin,Midyat
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:00