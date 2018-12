Midyat'ta "Türkiye Gençliği Kıyamda" Etkinliği

09 Aralık 2018 Pazar 11:06



Mardin'in Midyat ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye Gençliği Kıyamda Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde gençler, Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde buluştu.TÜGVA İlçe Temsilciliğince "Türkiye Gençliği Kıyamda" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamındaki buluşma çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.Sabah namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti, tekbir ve salavatlarla başlayan program, namazın ardından edilen dua ile devam etti.TÜGVA Midyat İlçe Temsilcisi Zeki Çiçek, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sabah namazında buluştuklarını, gençlerle ve Midyat halkıyla namaz kıldıklarını söyledi.Çiçek, "Allah kabul etsin. Gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Cemaatle beraber kıldığımız namazın ardından dünyada zulüm gören başta Yemen olmak üzere tüm Müslüman kardeşlerimize dua ettik. Allah yardımcıları olsun." dedi.Cengizhan Seven de her zaman birlik ve beraberlik için toplanmaları gerektiğini belirtti.Mehmet Şefik Evsen ise "Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Allah razı olsun. Namazdan sonra çorba ikram ettiler. Böylece bir araya gelmemizi sağladılar, teşekkür ederim." diye konuştu.Programa, eski AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Çelebi, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Veysi Seven, İmam Hatipliler Derneği Midyat Temsilcisi Hıdır Atasal, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.