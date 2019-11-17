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Midyat'ta uçurtma şenliği

Midyat ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

17.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:58
ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.
Midyat Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sivil Toplum Kuruluşları "Aktif olasın" projesi kapsamında, Midyat Konaklama Tesislerinde uçurtma şenliği ve piknik organizasyonu düzenledi.
Midyat Kadınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Vesile Aslan dernek olarak, kadın haklarına, kadına şiddet, kadın cinayetlerine, kadın sorunlarına, engellilerin hak ve sorunlarına dikkate çekmek ve farkındalık yaratmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Kadınlar ise etkinliğe çocuklarıyla katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocuklarının uçurtma uçurması dolayısıyla sevinçli olduğunu söylediler.
Midyat'ta uçurtma şenliği

Midyat, Güncel

Kaynak: AA


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