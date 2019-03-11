Midyat'ta Veli ve Öğrencilere Seminer

Mardin
'in Midyat
ilçesinde Şenköy
Çok Programlı Anadolu Lisesinde (ÇPAL) velilere ve öğrencilere yönelik seminer düzenledi.
Okul müdürü Öztekin Akçay
seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün, "Meslek Lisesi
Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Seminerde günlük yaşamda karşılaşılacak sorunların çözüm yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verileceğini aktaran Akçay, seminerde okulun branş öğretmenleri tarafından kişisel bakım, çocuk bakımı, hastalıklardan korunma, doğal afetlere karşı korunma, tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması, güvenli internet kullanımı, enerji verimliliği, ev aletlerinin güvenli kullanımı, cep telefonu dolandırıcılığı konularında sunumlar yapılacağını kaydetti.
Akçay, Şenköy, Mardin, Midyat, Kültür Sanat
Kaynak: AA