Midyat'ta yapımı tamamlanan 8 okul, yeni eğitim öğretim yılına hazır

MARDİN'in Midyat ilçesinde 40 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanan 8 okul, 200 kişilik pansiyon ile halk eğitim merkezi binası yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılacak.

Midyat ilçesinde eğitim yatırımları kapsamında bir süre önce 40 milyon lira bütçeyle yapımına başlatılan 180 derslikli 8 okul, 200 kişilik pansiyon ve halk eğitim merkezi binası hizmete açılıyor. Yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılında hizmet vereceğini söyleyen Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, "40 milyon TL'den fazla bir bütçeyle 8 okul, halk eğitim müdürlüğü merkezi, bir öğrenci pansiyonu olacak şekilde 10 eğitim kurum yapıldı. Bu okullar Eylül ayı itibariyle hizmete girecek. Bu memleketimiz için çok önemli bir yatırım. İlçemize 180 derslik kazandırılmış oldu. İkili öğretim büyük bir oranda kalkıyor, normal öğretime geçiliyor. Öğrencilerimiz rahatlıyor, idarecilerimiz rahatlıyor. Öğrencilerimiz daha rahat ve daha modern bir binada eğitim görecekler, bilime hazırlanacaklar" dedi.