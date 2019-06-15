Midyat'ta YKS için önlem

Midyat İlçe Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için çeşitli önlemler aldı.
Belediye Başkanı Veysi Şahin
, yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran'da yapılacak olan YKS için ilçede bir dizi önlemler alındığını belirtti.
Sınavların huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli bütün önlemler aldıklarını kaydeden Şahin, sınavların yapılacağı okulların yakınlarında inşaat, imalat, kazı, gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın yapılmaması ve bu konuda vatandaşların duyarlı olmalarının çok önemli olduğunu aktardı.
Şahin, şöyle devam etti:
"Ayrıca ilçenin çeşitli noktalarında zabıta ekiplerimizi görevlendirerek, başta otogar olmak üzere, farklı noktalarda rehberlik masaları, ücretsiz ulaşım araçları sağlanması için görevlendirdik. İlçemizde Yükseköğretim Kurumları Sınavların rahat, huzurlu bir ortamda geçirmeleri için kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bugün ve yarın sınava katılacak bütün adaylara başarılar diliyoruz."