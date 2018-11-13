Midyat Ziraat Odası Başkanı Evsen'den Plaket

Mardin
'in Midyat
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Beşir Evsen, odanın kuruluşundan bugüne, ziraat odasına destek veren delegeler ile üye ve personele plaket verdi.
Midyat Ziraat Odası'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Evsen, odanın kuruluşundan bu yana desteğini esirgemeyen bütün delege, üye çiftçi ve personele şükranlarını sunduğunu söyledi.
Evsen, "İlçemizde tarımın gelişmesi adına ilgili kurumlarımız bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hep beraber inşallah devam edeceğiz." dedi.
Etkinlikte daha sonra plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
Mardin,Midyat