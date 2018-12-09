Midyatlılar Sabah Namazında Buluştu

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat
Temsilciliğinin "Gelmeden Kıyamet, Gel Sende Kıyam Et" sloganıyla sürdürdüğü saban namazı etkinliğine ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hacı Kasım Altunkaya Camisinde kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. TÜGVA İlçe Temsilcisi Zeki Çiçek, "TÜGVA Türkiye genelinde bir etkinlik başlattı. Biz de Türkiye'nin bir parçası olarak, memleketimizde halkımızla beraber gençlerimizle beraber namaz kıldık, çorba ikram ettik" dedi. - MARDİN
Midyat,Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 11:40