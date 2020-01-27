Mientras dure la guerra Filmi

Mientras Dure la Guerra, 1936 yılında Salamanca, İspanya’da geçiyor ve ülkede yaşanan İç Savaş'a odaklanıyor. Ünlü bir yazar olan Miguel
de Unamuno, ülkedeki kaos ortamının çözülmesini umarak askeri isyanı destekler. Emri altındaki askerleri isyana teşvik eden General Franco, bu sırada gizlice savaş emri vermeyi planlar. İç Savaş’ın başlaması ve gittikçe kanlı bir hal alması sonucu orduyu destekleyen Unamuno, savaştaki rolünü ve aldığı kararları sorgulamaya başlar.Yönetmen:
Alejandro AmenábarSenaryo:
Alejandro Amenábar, Alejandro HernándezOyuncular:
Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Tito Valverde, Luis Bermejo, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas, Carlos Serrano-Clark, Luis Zahera , Ainhoa Santamaría, Mireia Rey, Luis Callejo, Dafnis Balduz, Jorge Andreu, Pep Tosar, Itziar AizpuruFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
While at WarYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İspanya, ArjantinOrijinal Dili:
İspanyolca, İngilizce, AlmancaFilmin Süresi:
107 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
21.02.2020 Mientras dure la guerra Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.