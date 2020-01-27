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Mientras dure la guerra Filmi

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27.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:58Mientras dure la guerra Filmi
Mientras Dure la Guerra, 1936 yılında Salamanca, İspanya’da geçiyor ve ülkede yaşanan İç Savaş'a odaklanıyor. Ünlü bir yazar olan de Unamuno, ülkedeki kaos ortamının çözülmesini umarak askeri isyanı destekler. Emri altındaki askerleri isyana teşvik eden General Franco, bu sırada gizlice savaş emri vermeyi planlar. İç Savaş’ın başlaması ve gittikçe kanlı bir hal alması sonucu orduyu destekleyen Unamuno, savaştaki rolünü ve aldığı kararları sorgulamaya başlar.


Yönetmen: Alejandro Amenábar
Senaryo: Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández
Oyuncular: Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego, Nathalie Poza, Tito Valverde, Luis Bermejo, Patricia López Arnaiz, Inma Cuevas, Carlos Serrano-Clark, Luis Zahera , Ainhoa Santamaría, Mireia Rey, Luis Callejo, Dafnis Balduz, Jorge Andreu, Pep Tosar, Itziar Aizpuru
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: While at War
Yapımcı Firma: Filmartı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İspanya, Arjantin
Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce, Almanca
Filmin Süresi: 107 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 21.02.2020

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İspanya, Miguel, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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