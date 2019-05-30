Miğferle vurduğu askerin ölümüne neden olan astsubayın cezası 15 yıla çıktı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, askeri ceza kanunu uyarınca 'kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep vermek' suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 15 yıla çıkarıldı.Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü tuttuğu nöbetten sonra fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açılan soruşturma kapsamında er Kılıç'ın başına Astsubay Başçavuş Osman Hancı'nın nöbet sırasında miğfer ile vurduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Hancı, ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Osman Hancı, tutuklanarak, cezaevine konuldu.İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALDIRILDIBursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık Osman Hancı, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 'Kasten yaralamak suretiyle ölüme sebep verme ' suçunu düzenleyen 118/4 maddesi uyarınca 10 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezayı, sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak, 8 yıl 4 aya düşürdü. Mağdur ailenin avukatları Mustafa Göktürk Karaca, kararı temyiz etti. Yerel mahkemenin kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi'nce ele alındı. Ceza Dairesi, Osman Hancı'nın cezasını 15 yıla çıkarırken, iyi hal indirimi de kaldırıldı.Verilen 15 yıl hapis cezasını da az bulan baba Halis Kılıç, "20 yaşındaki bir genç, askerlik görevi sırasında komutanı tarafından miğferle vurularak öldü. Ceza en az ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Anneler ağlamasın. Bizim yüreğimiz hala yanıyor" dedi.

Kaynak: DHA