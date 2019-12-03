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Migrenli çocuklar daha çok okul devamsızlığı yapıyor

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, çocuklarda migren hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

03.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:21Migrenli çocuklar daha çok okul devamsızlığı yapıyor

İLK MİGREN ATAĞI 12 YAŞ ÖNCESİ YAŞANIYOR

Çocukluk çağında migrenin bilinenden daha çok görüldüğünü vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, okul çağındaki çocukların yüzde 10'unda görülen migrene nadir olarak tanı konulabildiğini ve migren hastalarının ilk atağını 12 yaş öncesi geçirdiğini söyledi.

MİGREN ÇOCUKLARIN HAYAT KALİTESİNİ BOZUYOR

Erişkinlere nazaran çocuklarda migren belirtilenin daha çok çeşitlilik gösterdiğine değinen Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, "Çocuklarda da erişkinlerdeki gibi baş ağrısı, bulantı, kusma, ışık ve sese hassasiyet olabileceği gibi karın ağrısı ve duygu durum değişikliği görülebilir. Migren atakları sıklığı ve şiddeti erişkine göre daha nadir olsa da çocukların hayat kalitesini bozmak için yeterlidir. Belirtileri çeşitlilik gösterdiği için beklenti anksiyetesi ve endişe yaratıyor. Dolayısıyla okul performansı dahil sosyal yaşantısı da bu durumdan etkileniyor. Migren rahatsızlığı bulunan hastalar diğer çocuklara göre iki katı devamsızlık yapıyor" dedi.

EN BÜYÜK RİSK AİLEDEN GELMESİ

Yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağı migreninin de tedavisinin mümkün ve birbiriyle benzer olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Salçini, "Migren ergenlikten önce erkek çocuklarda, ergenlik sonrasında ise kız çocuklarda daha sık görülüyor. Bu noktada önemli olan tanıyı zamanında koymaktır çünkü yetişkinlerde dahi migren hastalarının yarısı tanı alabiliyor. Ebeveynlerinde yüzde 70 oranında migren görülebiliyor, eğer aile fertlerinde migren rahatsızlığı varsa çocuklar için de risk oluşturan bir durum bu" dedi.


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Kaynak: Bültenler

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