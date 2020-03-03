Migros 2019'da zarar etti

Migros`un dün akşam KAP`a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2019 yılında finansman giderleri 1,26 milyar lira olarak gerçekleşti. Hasılatı ise yüzde 24 artışla 23,2 milyar lira oldu. Migros 2019`da ise 492 milyon lira zarar açıkladı.

SATIŞ BÜYÜME BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Migros yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, 2020 için %15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisini %16-18'e yükselterek yukarı yönlü revize etti. Şirketin FAVÖK marjı beklentisi ise %8-8.5 seviyesinde öngörüldü.

120 YENİ MAĞAZA AÇMAYI PLANLIYOR

Migros 2020'de 120 yeni mağaza açmayı planlarken; yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon lira olması bekleniyor.