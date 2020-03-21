Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini ücretsiz götürüyor
Migros, koronavirüse karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin siparişlerini evlerine götürürken ücret almıyor.
21.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:24
Migros, koronavirüse karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için önlemlerini artırırken, online gıda platformu Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin siparişlerini evlerine götürürken ücret almıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi