Migros 65'inci Yılında Kendi Fuarını Düzenleyerek İlke İmza Attı

Kaynak: AA

Migros Grubu İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Migros'un "İyi Gelecek Festivali"ne ilişkin, "Bu fuar, bugüne kadar Türkiye'de perakende anlamında bu kadar büyük tedarikçi sayısını bir araya getirmiş en büyük organizasyon. Burada Migros'un bütün gücünü bir arada görebileceksiniz." dedi.Migros, 5-7 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği "Migros İyi Gelecek Festivali"nde üreticilerini, tedarikçilerini, çiftçilerini, çalışanlarını ve müşterilerini bir araya getirecek.Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Rodoslu, perakende sektöründe 65 yıldır birlikte değer ürettikleri ekosistemleriyle kendi fuarlarını kurduklarını belirterek, Migros'un "İyi Gelecek Festivali"nin Türkiye'de tek bir marka tarafından düzenlenen ilk perakende fuarı olduğunu vurguladı.Festivale 81 ilden Migros çalışanları ve çiftçilerin geldiğini ifade eden Rodoslu, şunları kaydetti:"Bu fuar, bugüne kadar Türkiye'de perakende anlamında bu kadar büyük tedarikçi sayısını bir araya getirmiş en büyük organizasyon. Burada Migros'un bütün gücünü bir arada görebileceksiniz. Bu fuarda Migros'un bütün hizmetleri bulunuyor."- "Türkiye'de ilk defa bir fuarda besi çiftliği kuruldu"Rodoslu, Türkiye'de ilk defa bir fuarda besi çiftliğinin kurulduğunu anlatarak, bu alanda dana, kuzu, hindi ve tavukların olduğunu söyledi.Fuarda, Migros'un bütün faaliyetlerinin bir arada görülebileceği bir yapının sunulmuş durumda olduğunu aktaran Rodoslu, "Bu fuarda Migros'ta bulunan markaların sadece 5'te 1'ine yer verdik. Biz bu fuar alanına sığamadık, anladık ki bir dahaki sefer çok daha büyük alana ihtiyacımız var. Belki Lütfi Kırdar'daki alanı da alıp ikisini birleştirip daha büyük bir alanda bu fuarı gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.Rodoslu, Göbeklitepe ile birlikte bütün dünyanın tarımın merkezinin Anadolu olduğunu anladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Göbeklitepe kazılarıyla bilinen ilk buğday ve ekim izlerine 12 bin yıl önce Anadolu'da rastlanmış oldu. Bu fuar alanı içerisinde Anadolu lezzetleri stantını göreceksiniz. 12 bin yıllık karakılçık buğday da bu stantlarda yerini aldı. Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak gibi bir misyonumuz var. Bunun için de uğraşıyor olacağız."Fuarın yarından itibaren 3 gün boyunda halka açık olacağını bildiren Rodoslu, fuar boyu tanıtımlar, sağlıklı yaşam ile ilgili anlatımların olacağını, mutfak alanında aşçıların yeni yemek tariflerini yapacaklarını söyledi.- "100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"Fuara gelen tüketiciye indirimli ürün satışı olup olmayacağına yönelik soru üzerine Rodoslu, fuar alanında bütün Migros hizmetlerini görebileceklerini belirterek, tadımlar, çekilişler, hediyeler gibi imkanların olacağını kaydetti.Rodoslu, çocukların fuara girişinin ücretsiz olacağını dile getirerek, toplamda fuara 100 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini bildirdi.Zincir marketlerin tanzim satışı yapmasına ilişkin soru üzerine Rodoslu, Migros'un yıllardır tüketicilerine son derece uygun fiyatla meyve, sebze ulaştırdığını, bundan sonra da buna devam edeceğini, bu konudaki çalışmaları izleyip göreceklerini söyledi.Enflasyon ile ilgili soru üzerine de Rodoslu, "Bugüne kadar gelen enflasyon ve bundan sonrası için gelişecek enflasyonu yakından takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Sayın Bakanlarımızın açıkladığı gibi enflasyon aşağı doğru seyreder." dedi.- Festival hakkındaToplam 20 bin metrekare kapalı alana kurulan fuara 4 bin marka, 400'ün üzerinde tedarikçinin yanı sıra 81 ilden gelen 2 bin 500 Migros çalışanı katılıyor.Türkiye'de ilk defa bir fuarda besi çiftliği kuruldu. 24 saat veteriner hekim gözetiminde olacak canlı hayvan bölümü 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.Fuarda ayrıca ulusal, uluslararası ve yerel yüzlerce markanın en yeni ürünlerinin sergilendiği stantlar bulunacak.Gıdadan kozmetiğe, temizlikten zücaciyeye, tekstilden son teknolojik cihazlara binlerce ürüne tek bir noktadan ulaşılacak.Ünlü isimlerin çeşitli etkinliklerde ziyaretçilerle buluşacağı fuarda söyleşiler, ürün tadımları, mutfak etkinlikleri, oyun alanları, yarışmalar düzenlenecek ve sürpriz hediyeler sahiplerini bulacak.Fuar merkezinde her türlü teknolojiye sahip, tam donanımlı bir Migros mağazası da kuruldu. Jet kasadan para transferine, mağazalarda sunulan tüm hizmetler bu mağazada da yer alacak.