Migros Aile Kulüpleri yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor

Düzenlediği ücretsiz kurslarla bugüne kadar 195 bin kişiye hobi ve meslek kazandıran Migros Aile Kulüpleri, yarıyıl tatilindeki çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getiriyor.Migros'tan yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesiyle perakende sektörüne öncülük eden şirket, yürüttüğü projelerle müşterilerinin hayatlarına değer katmaya devam ediyor.81 ildeki mağazalarıyla Türkiye 'nin dört bir yanına ulaşan Migros, 17 ildeki 27 mağazasında bulunan Migros Aile Kulüpleri'nde İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle düzenlediği ücretsiz kurslarla binlerce kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sunuyor.Yarıyıl tatilindeki çocuklar içinde birçok farklı atölye imkanı sunan Migros Aile Kulüpleri, minik katılımcılarını da bekliyor.99 farklı alanda ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyorMigros Aile Kulüpleri, yıl boyunca ilçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle pastacılık ve aşçılıktan el nakışı, çinicilik, seramik boyama, resim, ebru sanatı, ahşap boyama, amigurumi, dantel anglez, takı ve deri tasarımına İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca gibi dil kurslarından diksiyon, spikerlik, dansa kadar 99 farklı alanda ücretsiz eğitim imkanı sağlıyor.Kulüpler, 2018'den bu yana 195 bin kişiye hayalindeki işi ve hobiyi gerçekleştirme fırsatı sundu. Her geçen gün daha da geliştirilen programlarla katılımcılara hayat boyu öğrenme ilkesi üzerine kurulu bir ortam sağlayan Migros Aile Kulüpleri'nde çocuklara yönelik de satranç, resim, gitar gibi eğitimler de veriliyor.Migros Aile Kulüpleri, meslek edindirme ve hobi kurslarının yanında düzenlediği çeşitli aktivitelerle bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olarak, katılımcılara deneysel ve eğlenceli bir ortam oluşturuyor. Böylece, her yaş grubundan aynı ilgi alanlarına sahip bireyler için sosyalleşme imkanı veriliyor.Çocuklara yarıyıl tatilinde eğlenceli ve öğretici aktivitelerMigros Aile Kulüpleri, yarıyıl tatilinde de çocuklar için eğlenceli ve öğretici aktiviteler düzenliyor. Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini teşvik etmek ve çevreye karşı duyarlı olmalarını sağlamak üzerine tasarlanan eğitim programlarıyla, eğlendirirken becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen Migros Aile Kulüpleri, çocuklarla eğlenceli bir atölye çalışması gerçekleştirdi.27 noktadaki Migros Aile Kulübüne gelen altı yüz çocuk, yetişkinlerin hazırladığı ahşap kulübeleri, eğlenceli bir ortamda bağımsız ve yaratıcı boyama teknikleriyle boyayarak belediyelerin belirlediği noktalara yerleştirdiler.Yarıyıl tatili boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Edirne, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Gaziantep, Yalova ve Kayseri'de Migros Aile Kulüpleri devam edecek.İstanbul'da yarıyıl tatili boyunca devam edecek çocuk atölyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:"MMM Kadir Has Migros Aile Kulübü, Quiling Kitap Ayracı Yapımı Atölyesi, Mandala Boyama Atölyesi, 5M Arenapark Halkalı Migros Aile Kulübü, Hamburger Yapımı Atölyesi, Mandala Boyama Atölyesi, 5M Silivri Migros Aile Kulübü, Kitap Ayracı Yapım Atölyesi."