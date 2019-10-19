Haberler » Güncel » Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı

Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı

Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros tarafından, İç Anadolu'da 235'inci, Türkiye'de 2 bin 127'nci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros hizmete açıldı.

19.10.2019 13:26Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı
Türkiye'nin 81 ilinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 65 yıldır hizmet veren Migros tarafından, İç Anadolu'da 235'inci, Türkiye'de 2 bin 127'nci mağazası olan Çayyolu MMM Alacaatlı Migros hizmete açıldı.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, MMM Migros Alacaatlı Mağazası, ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesini, keyifli bir alışveriş ortamında sunuyor. Haftanın 7 günü, 09.00-22.00 saatleri arasında Alacaatlı Caddesi'nde hizmet verecek olan MMM Alacaatlı Migros Mağazası bin 382 metrekare satış alanı ile müşterilerine 4'ü jet kasa olmak üzere toplam 10 kasa ile hızlı ve kolay alışveriş imkanı sağlıyor.
Çeşitli taze ürün gruplarının satışa sunulduğu mağazada, kasap ve şarküteri reyonlarının yanı sıra, sebze meyve, kuru gıda, kozmetik, züccaciye, kuruyemiş ve unlu mamuller reyonları bulunuyor. Yaklaşık 15 bin çeşit ürünün satışa sunulduğu mağazada, iyi tarım, et ve kalitede ürünler, müşterilere ulaşıyor.
Migros, Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin 127 mağazası ile müşterine hitap ediyor.

MİGROS TİC. A.Ş., İç Anadolu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:46 Soylu: "TBMM'de bu muhtarlık yasasını bir vesileyle çıkarabilecektir, bu konuda alt yapıda hazırdır"
13:46 PwC'nin Sosyal Etki Laboratuvarı kazananı Türkiye'den "Tolkido" oldu
13:46 Son dakika: Rusya, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü
13:40 MTB Başkanı Özcan, Minibüsçüler Odasını ziyaret etti
13:45 Sınır hattında hayat normale dönüyor
13:45 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi
13:44 Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
19.10.2019 13:47:11