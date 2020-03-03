Migros, geçen yıl yüzde 23,9 büyüdü

Migros, geçen yıl 2018'e göre yüzde 23,9 büyüyerek konsolide satışlarını 23,2 milyar liraya ulaştırdı.

Migros'un açıklamasına göre, şirket, 2016'da 11 milyar TL olan satışlarını aradan geçen sürede yüzde 110 artırarak 23,2 milyar TL seviyesine taşıdı. Migros, gerçekleştirdiği yüzde 23,9 büyümeyle 2019 başında belirlediği büyüme hedefini aştı.

Geçen yıl 137 yeni mağaza açarak toplam sayıyı 2 bin 198'e çıkartan Migros'un büyüme hedefini gerçekleştirmesinde turistik lokasyonlardaki mağazaların güçlü performansı ve yaygınlığı ile Migros Hemen, Trendyol iş birliği gibi online operasyonların başarısı etkili oldu.

Migros'un VAFÖK 2019 yılı değeri 2018'e göre yüzde 25,7 artışla 1,5 milyar liraya ulaşırken, 2019'da yüzde 6,6 VAFÖK marjı kaydetti. Ayrıca, 2019'da yüzde 11,3 marjla 2,6 milyar TL konsolide kira öncesi VAFÖK gerçekleştirildi.

Migros, 2020'de yılında 120 yeni mağaza açmayı planlıyor. Yatırım harcamalarının konsolide bazda yaklaşık 400 milyon TL olması beklenirken şirketin 2020 için yüzde 15-16 olan konsolide satış büyüme beklentisi yüzde 16-18'e yükseltilerek yukarı yönlü revize edildi. Konsolide VAFÖK marjı beklentisi ise yüzde 8-8,5 seviyesinde olacak.

Kaynak: AA