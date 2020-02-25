Migros kooperatiflerden meyve sebze alımını 100 milyon liraya çıkardı

Tarım Kredi Kooperatiflerinden (TKK) 2019 yılında 50 milyon liralık meyve sebze alan Migros, 2020 yılında bu tutarı 100 milyon liraya çıkararak Türkiye genelinde alım yaptığı bölge, il ve ürün sayısını artırdı.

Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç'ın katılımıyla Antalya'da düzenlenen çalıştayda, potansiyel kooperatiflerin yöneticileri ile Migros yetkilileri bir araya geldi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç da şunları söyledi:

"Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme konusunda sürekli çalışma içerisindeyiz. Bu bağlamda Migros ile 2009 yılında başlayan iş birliğimiz artarak devam etti. 2020 yılında yapacağımız çalışmalarla da 45 bin tonluk yaş meyve-sebze ticaretini hedefliyoruz. Migros ve kooperatif personellerimizin gayretiyle uyum içinde çalışıyoruz."

Şirket, yıllık 600 milyon lirayı aşan meyve-sebze alımını kooperatif ve direkt üreticilerden temin ettiğini belirti.

Bugüne kadar 180 farklı kooperatifle çalıştıklarını da söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü Ekmel Baydur, "Organize perakende oyuncularının ölçeği büyümüş kooperatiflerle birlikte çalışması ülke ekonomisine katkı sağlarken enflasyonun dengelenmesinde de büyük rol oynuyor" dedi ve ekledi:

"2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'İyi Tarım Uygulamaları' (İTU) standardında üretilen taze meyve ve sebzeyi mağazalarında satışa sunan ilk perakendeciyiz.

"Dokuz yılda 800 bin ton İTU ve organik sertifikalı meyve ve sebzeyi müşterilerimize ulaştırdık. Bu çalıştay sonunda da yapacağımız alımların hemen hemen tamamını İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerden temin edeceğiz.

"Meyve-sebze alım ve dağıtım merkezlerimizi, Türkiye çapında çiftçilerimizin en yakınlarına konumlandırdık. Bu sayede en taze ürünleri müşterilerimize hızla ulaştırabiliyoruz.

"Depolarımızda her yıl 350 bin ton meyve-sebze işleniyor. Satın alım miktarlarımız arttıkça üreticilerimiz de daha cesur davranarak bölge ve iklim şartlarına uygun yeni ürünleri tarım alanlarına ekleyebiliyorlar.

"Çok yakın bir zaman önce Türkiye'nin ithal ettiği kivi ve avokado artık yerli üretim haline geldi. Kiviyi Doğu Karadeniz Bölgesi üreticilerinden TKK vasıtasıyla alıyoruz.

"Avokadoyu ise Akdeniz Bölgesi üreticilerimizden temin ediyoruz."

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ülke tarımında söz sahibi bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç şöyle konuştu:

"Ülke genelinde 17 Bölge Birliği ve 1,625 Kooperatif ile hizmet veriyoruz. Bu sayede sadece hububat endüstri bitkileri değil yaş meyve-sebze konusunda da tedarik boyutunda oldukça çeşitliliğe sahibiz. Tedarik yelpazesine her sene yeni ürünler ekleyerek iş birliği içinde olduğumuz ulusal marketler vasıtasıyla tüketicilere kaliteli ve taze ürün tedarikinde önemli bir rol üstleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ortaklarımızın ürünlerini değerlendirme konusunda sürekli çalışma içerisindeyiz ve bu bağlamda Migros ile 2009 yılında başlayan iş birliğimiz artarak devam etti. 2020 yılında ise yapacağımız çalışmalarla 45 bin tonluk yaş meyve-sebze ticaretini hedefliyoruz." (Fotoğraflı)