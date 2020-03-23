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Migros sanal market için 1,000 kişiyi işe alacak

Migros son dönemde sanal market operasyonlarında oluşan yoğun müşteri talebinin karşılanabilmesi için 1,000 kişinin işe alınacağını açıkladı.

23.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:27
Migros sanal market için 1,000 kişiyi işe alacak

Migros son dönemde sanal market operasyonlarında oluşan yoğun müşteri talebinin karşılanabilmesi için 1,000 kişinin işe alınacağını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde Şirketimiz Sanal Market operasyonlarında oluşan yoğun müşteri talebinin karşılanabilmesi ve müşteriler için iş süreçlerinin geliştirilebilmesi için Şirketimiz tarafından 2 haftalık süre içinde 1.000 yeni işe alım yapılacaktır."

Migros'tan yapılan açıklamada da, "Market raflarını evlere taşıyan Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üstü kişilerin verdiği siparişlerde de kolaylıklar sağlanıyor. Siparişler ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Verilen yoğun siparişleri online platformuyla Türkiye'nin 61 noktasına ulaştıran Migros, Sanal Market için 2 haftada 1000 yeni işe alım yapacak.

"İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak."

Migros Sanal Market ekibine katılmak için başvurular basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kamuyu Aydınlatma Platformu, MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi

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