Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak - Ekonomi

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak.

22.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:19
Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterileri ve çalışanlarının sağlığını gözeterek aldığı önlemlerin yanında yoğun ilgi gören temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerini evlere ulaştırabilmek adına Sanal Market operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üzeri kişilerin siparişleri ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor.
Verilen yoğun siparişleri online platformuyla Türkiye'nin 61 noktasına ulaştıran Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.
Migros İnsan Kaynakları departmanından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, biz gıda perakendesi çalışanları, yalnızca müşterilerimizin günlük hayatlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaç malzemelerini temin etmekle kalmıyor, hayatlarına dokunuyor ve her zamanki gibi ülkemize iyi geliyoruz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlık ve güvenliği, birinci önceliğimiz.
Bu süreçte gelişmeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın kılavuz ve yönlendirmelerini sürekli takip ederek koruyucu uygulamalara odaklanıyoruz. Üniversitelerin tatil edildiği ve pek çok işletmenin hizmete kapandığı bu geçici dönemde, iş ihtiyacı olan vatandaşlarımıza çağrı yapıyor, bu önemli görevde bizimle birlikte yer alacak çalışma arkadaşları arıyoruz. Bu dönemde başvuran tüm adaylarımızla, görüşmelerimizi online ortamda gerçekleştiriyoruz. Migros ailesi olarak, bu zor günleri de birlikte aşmak üzere yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz."

Migros Sanal Market ekibine katılmak için başvurular basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Ekonomi
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Ekonomi
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Ekonomi
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Ekonomi
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Ekonomi
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Ekonomi
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Ekonomi
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Ekonomi
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü

Son Dakika Ekonomi Haberleri

DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi - Ekonomi DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi - Ekonomi DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi -ANTALYA / - Ekonomi Sanatçı Sıla'dan evde kalanlara özel "online" konser - Ekonomi DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi - KAYSERİ / - Ekonomi Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Ekonomi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı - Ekonomi Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak - Ekonomi Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Ekonomi Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı - Ekonomi
Loading