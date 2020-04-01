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Migros bir ayda 3 bin 200 kişiye istihdam sağladı

Migros, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Sanal Market uygulamasına 10 gün içinde Sanal Market ve mağaza operasyonlarında 2.200 kişi iş başı yaptı.

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:04
Migros bir ayda 3 bin 200 kişiye istihdam sağladı

Migros, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı müşterileri ve çalışanlarının sağlığını gözeterek aldığı önlemlerin yanında yoğun ilgi gören temel ihtiyaç ve hijyen malzemelerini evlere ulaştırabilmek adına Sanal Market operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Sanal Market'ten alışveriş yapan 60 yaş ve üzeri kişilerin siparişleri ücretsiz olarak evlere teslim ediliyor. Verilen yoğun siparişleri online platformuyla Türkiye'nin 61 noktasına ulaştıran Migros, Sanal Market için 2 haftada 1.000 yeni işe alım yapacak. İşe alınacak kişiler Migros Sanal Market'ten eve teslimat için verilen siparişlerin reyon ve depodan toplanması ve hazırlanmasından sorumlu olacak.

Önümüzdeki 10 günde 1.000 kişiyi daha işe alacağını duyuran Migros böylece 1 ayda 3.200 kişiye ek istihdam sağlamış olacak. Migros Sanal Market ekibine katılmak için başvurular basvuru.migros.com.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: MİGROS TİC. A.Ş., Ekonomi, Güncel
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